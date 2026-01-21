В Каталонии при аварии поезда погиб машинист и пострадали 37 человек

«Подтверждена гибель одного человека; система скорой помощи информирует, что оказала помощь 37 пострадавшим: пятеро в тяжелом состоянии; шестеро в менее тяжелом состоянии; 26 в легкой степени», — говорится в сообщении.
По информации полиции, погибшим оказался машинист поезда. На месте происшествия установлена зона безопасности, экстренные службы укрепляют подпорную стену и продолжают работу.
Ранее, 18 января, сообщалось, что в испанской провинции Кордоба при сходе двух поездов с рельсов погибли по меньшей мере два человека, еще несколько пострадали. Для ликвидации последствий были направлены экстренные службы.
Позже, 19 января, власти Испании объявили трехдневный национальный траур и пообещали провести прозрачное расследование причин катастрофы.