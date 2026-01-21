Пенсионер в Обнинске скончался после ожогов кипятком из-под крана

Ведомство провело проверку после публикаций в СМИ, где сообщалось, что мужчина получил ожоги в душе, когда из крана внезапно пошел кипяток. По результатам проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), говорится в сообщении.