Пенсионер в Обнинске скончался после ожогов кипятком из-под крана

75-летний житель Обнинска (Калужская область) скончался спустя 22 дня после госпитализации с ожогами, полученными от горячей воды из крана в собственной квартире. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе прокуратура региона.
Ведомство провело проверку после публикаций в СМИ, где сообщалось, что мужчина получил ожоги в душе, когда из крана внезапно пошел кипяток. По результатам проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), говорится в сообщении.
Как сообщают местные издания, жители Обнинска неоднократно жаловались на нестабильную температуру горячей воды. Глава города Стефан Перевалов, комментируя ситуацию РИА Новости, заявил, что массовых обращений с ожогами в больницу не было, а зафиксирован лишь один подобный случай с декабря.
Ранее сообщалось, что в Калужской области возбудили уголовное дело после смерти пожилого мужчины, который получил ожоги от кипятка, полившегося из душа.