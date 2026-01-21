Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд с 20 пассажирами сошёл с рельсов в Польше

На участке железной дороги между Меховом и Сломниками в Польше сошёл с рельсов поезд компании Polregio. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Дариуш Климчак в соцсети X.

Инцидент произошёл на линии Варшава — Краков. В составе в этот момент находились около 20 пассажиров. Никто не пострадал. Из-за аварии изменили маршруты дальнего следования. На отдельных участках запустили автобусное сообщение вместо поездов.

Польские СМИ уточнили, что происшествие случилось около 21:00 по местному времени (23:00 мск). Причину пока не установили.

Ранее в Каталонии пассажирский поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной. Авария произошла между Желидой и Сан-Садурни-д’Анойя. Как минимум 15 человек получили ранения. Один человек погиб — он находился в кабине машиниста, сообщили местные власти.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.