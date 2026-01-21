Поезд с 20 пассажирами сошёл с рельсов в Польше

Ранее в Каталонии пассажирский поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной. Авария произошла между Желидой и Сан-Садурни-д’Анойя. Как минимум 15 человек получили ранения. Один человек погиб — он находился в кабине машиниста, сообщили местные власти.