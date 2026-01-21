Среди пострадавших при ударе БПЛА по дому в Адыгее нет тяжелораненых

Последствия удара БПЛА по дому в Адыгее. Видео © Telegram / Правительство Республики Адыгея.
«На текущий момент у нас нет информации о тяжелораненых. Есть несколько человек, осколочные ранения от стёкол. Их забрала скорая, с ними работают медики», — сказал Савва.
Для жильцов повреждённого дома организовали пункт временного размещения в одной из ближайших школ. Позже их планируют перевести в другое место. В районе запущена горячая линия для пострадавших.
Напомним, ночью с 20 на 21 января БПЛА ударил по жилому дому на границе Адыгеи и Краснодарского края. После попадания начался пожар, который охватил здание и парковку с автомобилями. В результате восемь человек получили ранения, включая ребёнка. Семерых госпитализировали.
