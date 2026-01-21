Ричмонд
Среди пострадавших при ударе БПЛА по дому в Адыгее нет тяжелораненых

Все пострадавшие при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Тахтамукайском районе Адыгеи получили ранения от осколков стекла. Тяжёлых травм не зафиксировали. Об этом сообщил глава района Аскер Савва.

Источник: Life.ru

Последствия удара БПЛА по дому в Адыгее. Видео © Telegram / Правительство Республики Адыгея.

«На текущий момент у нас нет информации о тяжелораненых. Есть несколько человек, осколочные ранения от стёкол. Их забрала скорая, с ними работают медики», — сказал Савва.

Для жильцов повреждённого дома организовали пункт временного размещения в одной из ближайших школ. Позже их планируют перевести в другое место. В районе запущена горячая линия для пострадавших.

Напомним, ночью с 20 на 21 января БПЛА ударил по жилому дому на границе Адыгеи и Краснодарского края. После попадания начался пожар, который охватил здание и парковку с автомобилями. В результате восемь человек получили ранения, включая ребёнка. Семерых госпитализировали.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

