В Братске женщину задержали за продажу запрещенного препарата для похудения

Правоохранители перехватили одну из посылок. В ней было 69 банок с капсулами, содержащими более 780 граммов запрещенного вещества. Также полиция провела обыски по месту жительства задержанной и у девяти получательниц в Иркутской области. Тогда изъяли ещё более 90 граммов опасных таблеток для похудения.