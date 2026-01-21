Ричмонд
В Братске женщину задержали за продажу запрещенного препарата для похудения

Полиция провела обыски по месту жительства задержанной и у девяти получательниц.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске полиция задержала 40-летнюю местную жительницу. Её подозревают в хранении и продаже сильнодействующих веществ. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

— Женщина создала канал в мессенджере, где обсуждали похудение. Через интернет она купила большую партию препарата, запрещенного в России, и рассылала его подписчицам почтой, — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители перехватили одну из посылок. В ней было 69 банок с капсулами, содержащими более 780 граммов запрещенного вещества. Также полиция провела обыски по месту жительства задержанной и у девяти получательниц в Иркутской области. Тогда изъяли ещё более 90 граммов опасных таблеток для похудения.

Против женщины завели уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Ей запретили покидать город. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске задержали пьяных подростков, которые разгромили теплую остановку.