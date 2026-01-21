Жена пловца Свечникова заявила о сходстве найденного в Босфоре тела с её мужем

«К сожалению, не допустили на опознание тела в живую. Только по фотографиям допустили. Похож, на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», — приводит её слова РБК.
Ранее турецкие власти уведомили российское консульство в Стамбуле о находке тела. Полиция не исключает, что оно может принадлежать Свечникову, который исчез в августе 2025 года, проплыв всего 500−600 метров после старта в соревнованиях «Босфор 2025». Окончательное опознание планируется провести с участием родителей пловца.
