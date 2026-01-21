Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена пловца Свечникова заявила о сходстве найденного в Босфоре тела с её мужем

Жену российского пловца Николая Свечникова, пропавшего почти пять месяцев назад во время заплыва через Босфор, не допустили к очному опознанию тела, обнаруженного в проливе. Как рассказала супруга спортсмена, ей показали только фотографии, и мужчина на снимках, по её словам, «на 100%» похож на её мужа.

«К сожалению, не допустили на опознание тела в живую. Только по фотографиям допустили. Похож, на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», — приводит её слова РБК.

Ранее турецкие власти уведомили российское консульство в Стамбуле о находке тела. Полиция не исключает, что оно может принадлежать Свечникову, который исчез в августе 2025 года, проплыв всего 500−600 метров после старта в соревнованиях «Босфор 2025». Окончательное опознание планируется провести с участием родителей пловца.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.