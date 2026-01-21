Жена пловца Свечникова заявила о сходстве найденного в Босфоре тела с её мужем

Жену российского пловца Николая Свечникова, пропавшего почти пять месяцев назад во время заплыва через Босфор, не допустили к очному опознанию тела, обнаруженного в проливе. Как рассказала супруга спортсмена, ей показали только фотографии, и мужчина на снимках, по её словам, «на 100%» похож на её мужа.