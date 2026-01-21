Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее выросло до 11

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 11 человек, девять госпитализированы, в том числе двое детей, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Источник: © РИА Новости

«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал глава республики.

Ранее Кумпилов сообщал о прилете БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи. Начался пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку.

В больницы доставили семь пострадавших, их жизни вне опасности. Двух раненых планируется перевезти на лечение в Краснодар.

По предварительной информации, сгорели 15 автомобилей, повреждены еще 25.

Глава Адыгее пообещал помощь всем нуждающимся. В поселке разворачивают ПВР.

В Тахтамукайском районе ввели режим ЧС. Как сообщил Кумпилов, с утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше