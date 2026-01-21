Двое детей и девять взрослых пострадали из-за атаки БПЛА на жилой дом в Адыгее

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в среду, 21 января, сообщил, что число пострадавших в результате атаки беспилотников на аул Новая Адыгея увеличилось до 11 человек. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
По уточненным данным, в больницу госпитализированы девять человек, включая двоих детей. Погибших нет. Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения на базе отдыха «Шапсуг», где их обеспечат всем необходимым. На территории будут дежурить медики, психологи и соцработники.
В Тахтамукайском районе введен режим чрезвычайной ситуации районного уровня. Территория вокруг поврежденного дома оцеплена, а допуск жильцов в квартиры будет осуществляться поэтапно после обследования правоохранительными органами.
— Никто не останется с бедой один на один. Самое главное, что нет погибших, — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в ауле Новая Адыгея после взрыва, вызванного падением беспилотника, сильно поврежден жилой дом и около десяти автомобилей. Кумпилов подтвердил, что в результате прилета БПЛА произошел пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку.