В Адыгее вводят режим ЧС из-за атаки на многоквартирный дом

«Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности», — написал он в своем telegram-канале.