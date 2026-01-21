В Адыгее вводят режим ЧС из-за атаки на многоквартирный дом

Ранения получили восемь человек.
Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня из-за атаки многоквартирного дома в Адыгее. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов.
«Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности», — написал он в своем telegram-канале.
Украинский беспилотный летательный аппарат стал причиной серьезного инцидента в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. В Республике в результате удара беспилотника ранения получили восемь человек, среди них — ребенок. Кроме того, огнем уничтожено 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения.
В соседнем Краснодарском крае введены дополнительные меры безопасности. Компетентные службы и местные власти продолжают работы по ликвидации последствий произошедшего и оказанию необходимой помощи пострадавшим, пишет «Царьград».