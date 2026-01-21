Ричмонд
Число пострадавших после атаки ВСУ в Адыгее выросло до одиннадцати

По уточнённым данным, в результате удара ВСУ в ауле Новая Адыгея пострадали 11 человек. Девять из них, включая двоих детей, были госпитализированы. Как сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, для эвакуированных жителей на территории базы отдыха «Шапсуг» открыт пункт временного размещения, где их обеспечат всем необходимым, а также организуют дежурство соцработников, медиков и психологов.

Администрация Тахтамукайского района ввела режим чрезвычайной ситуации районного уровня для координации работы всех служб. С утра начнётся оценка ущерба и разработка плана восстановления. Возвращение людей в свои дома будет происходить поэтапно, по мере завершения обследования жилых помещений правоохранительными органами.

Напомним, ночью с 20 на 21 января БПЛА ударил по жилому дому на границе Адыгеи и Краснодарского края. После попадания начался пожар, который охватил здание и парковку с автомобилями. Среди пострадавших нет тяжелораненных, всех задело осколками стекла.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

