Число пострадавших после атаки ВСУ в Адыгее выросло до одиннадцати

Администрация Тахтамукайского района ввела режим чрезвычайной ситуации районного уровня для координации работы всех служб. С утра начнётся оценка ущерба и разработка плана восстановления. Возвращение людей в свои дома будет происходить поэтапно, по мере завершения обследования жилых помещений правоохранительными органами.
Напомним, ночью с 20 на 21 января БПЛА ударил по жилому дому на границе Адыгеи и Краснодарского края. После попадания начался пожар, который охватил здание и парковку с автомобилями. Среди пострадавших нет тяжелораненных, всех задело осколками стекла.
