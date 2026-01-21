За сутки в Красноярском крае ликвидировано 25 пожаров, спасены 6 человек

Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров, огнем была повреждена стена с утеплителем. На месте работали восемь человек и три единицы техники.
Вечером 20 января в Минусинске на улице Подгорной загорелась квартира в трехквартирном жилом доме. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. К тушению привлекли 14 человек и четыре единицы техники. Были спасены шесть человек, в том числе трое детей. Из здания эвакуировали два газовых баллона. Пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами.
По данным краевого МЧС, в обоих случаях причиной пожаров стало короткое замыкание электропроводки.