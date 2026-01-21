Организаторы нарколаборатории в Хабаровском крае отправились в колонию на 15 лет

За организацию нарколаборатории в районе имени Лазо осуждены двое граждан Молдавии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Иностранцы, которым сейчас 35 и 42 года, приехали в Хабаровский край в 2024 году и с мая по июнь изготавливали синтетический наркотик в промышленных масштабах на территории частной усадьбы.