Организаторы нарколаборатории в Хабаровском крае отправились в колонию на 15 лет

С территории наркоподворья изъяли более 15 тонн химических веществ.

Источник: Хабаровский край сегодня

За организацию нарколаборатории в районе имени Лазо осуждены двое граждан Молдавии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Иностранцы, которым сейчас 35 и 42 года, приехали в Хабаровский край в 2024 году и с мая по июнь изготавливали синтетический наркотик в промышленных масштабах на территории частной усадьбы.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 15 тонн химических веществ, которые хранились в контейнере, еще 470 литров жидкостей для изготовления наркотика находились в канистрах, изъято множество приспособлений для производства. Также изъято более 9,5 кг промежуточного наркотического вещества. Задержанные рассказали, что занялись производством наркотиков, чтобы погасить долг перед знакомым.

— Суд признал подсудимых виновными в незаконном приобретении и хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228.3 УК), их производстве и покушении на сбыт (ч. 2 ст. 228.4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Они приговорены к 15 годам лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, наркозакладчик из Комсомольска-на-Амуре проведёт в колонии 11,5 лет.