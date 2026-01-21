Власти Адыгеи рассказали о ситуации в регионе, где ввели режим ЧС после удара дрона ВСУ

Он отметил, что погибших и тяжелораненых нет. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Для тех, чьи квартиры были повреждены из-за падения дрона, организован ПВР. Там пострадавшие могут получить тепло, питание и поддержку. Также там организован трансфер, пострадавшим помогают соцработники.