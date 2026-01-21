Власти Адыгеи рассказали о ситуации в регионе, где ввели режим ЧС после удара дрона ВСУ

Глава района в Адыгее рассказал о последствиях удара дрона ВСУ.
В поселке Новая Адыгея экстренные службы оцепили жилые дома, куда упал украинский беспилотник, из-за чего был введен режим ЧС районного уровня. Для жителей поврежденных квартир организован пункт временного размещения. Для граждан организуют информирование через домовые чаты, рассказал грава Тахтамукайского района Адыгеи Савв Аскер.
«Продолжаю работать на месте происшествия. Экстренные и специальные службы оцепили поврежденные дома для обеспечения безопасности и сохранности имущества людей. На территории Тахтамукайского района вводится режим ЧС», — написал Савв Аскер в своем telegram-канале.
Он отметил, что погибших и тяжелораненых нет. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Для тех, чьи квартиры были повреждены из-за падения дрона, организован ПВР. Там пострадавшие могут получить тепло, питание и поддержку. Также там организован трансфер, пострадавшим помогают соцработники.
Власти организуют информирование граждан. Все они могут обратиться по интересующим вопросам по телефону горячей линии 8−918−400−66−66. Вскоре они смогут задавать вопросы в домовых чатах — туда добавят представителей оперштаба.
Ранее, в ночь на 21 января, на жилой дом в Адыгее упал дрон ВСУ. Пострадали 11 человек, из них девять госпитализированы, в том числе двое детей. Двое пострадавших от атаки будут перевезены в Краснодар для лечения, пишет «Царьград».