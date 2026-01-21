Трамп может сохранить важный пост после президентского срока

«Трамп может возглавлять “Совет мира” и после того, как покинет Белый дом, пока не подаст в отставку с этого поста. Пока американская администрация пытается прояснить, кто будет входить в “Совет мира”, кем он будет управляться и как будет работать, возможность присвоения Трампу статуса пожизненного председателя», — отмечает агентство Bloomberg.