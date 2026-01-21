Ричмонд
Трамп может сохранить важный пост после президентского срока

Президент США Дональд Трамп может сохранить пост председателя «Совета мира» по Газе и после окончания своих президентских полномочий в 2029 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Президент США Дональд Трамп может сохранить пост председателя «Совета мира» по Газе и после окончания своих президентских полномочий в 2029 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

«Трамп может возглавлять “Совет мира” и после того, как покинет Белый дом, пока не подаст в отставку с этого поста. Пока американская администрация пытается прояснить, кто будет входить в “Совет мира”, кем он будет управляться и как будет работать, возможность присвоения Трампу статуса пожизненного председателя», — отмечает агентство Bloomberg.

Трамп пригласил президента России Владимира Путина войти в состав «Совета мира» по ситуации в Газе, назвав его значимым мировым лидером, пишет «Царьград». Об этом американский президент заявил журналистам, а его слова были распространены через аккаунт Белого дома. Совет должен начать работу на втором этапе мирного плана, согласованного осенью 2025 года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил получение приглашения и сообщил, что оно находится на стадии изучения.

