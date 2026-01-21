Белый медведь напал на людей на севере Красноярского края

4 января хищник появился на промысловой точке в 50 километрах от поселка Носок. В результате пострадали люди.
После этого власти предупредили местных жителей о мерах безопасности, а охотничьи инспекторы начали поиски медведя. Работать пришлось в сложных условиях полярной ночи. К операции подключились специалисты Московского зоопарка и Росприроднадзора. Территорию обследовали с вертолетов вдоль побережья Енисея.
Самку белого медведя удалось обнаружить и обездвижить. Животное поместили в клетку. Решение о его дальнейшей судьбе примет Росприроднадзор, сообщает Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
