Белый медведь напал на людей на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Таймырском Долгано-Ненецком округе завершили поиски белого медведя, который вышел к людям и стал причиной ЧП.

Источник: НИА Красноярск

4 января хищник появился на промысловой точке в 50 километрах от поселка Носок. В результате пострадали люди.

После этого власти предупредили местных жителей о мерах безопасности, а охотничьи инспекторы начали поиски медведя. Работать пришлось в сложных условиях полярной ночи. К операции подключились специалисты Московского зоопарка и Росприроднадзора. Территорию обследовали с вертолетов вдоль побережья Енисея.

Самку белого медведя удалось обнаружить и обездвижить. Животное поместили в клетку. Решение о его дальнейшей судьбе примет Росприроднадзор, сообщает Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

