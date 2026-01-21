Зеленский задекларировал капитал на миллион долларов

Из декларации следует, что у Зеленских есть счета в украинских и швейцарских банках.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали активы на общую сумму свыше одного миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные декларации об имуществе за 2024 год.
«Помимо наличных более чем на полмиллиона долларов, Зеленский и его жена владеют на счетах в различных банках 3 059 441 гривной, 53 494 долларов и 363 485 евро. Из них 346 483 евро хранится в банке в Цюрихе», — указывается в декларации. Информацию из документа передает ТАСС.
В перечень активов также входят предметы роскоши: часы известных брендов, ювелирные украшения и два автомобиля премиум-класса. Помимо этого, Елена Зеленская указана как конечный бенефициар нескольких компаний, зарегистрированных за рубежом.
Декларация была подана в 2025 году и отражает состояние на конец 2024 года. Согласно документам, уже после ее подачи президент приобрел облигации внутреннего госзайма Украины на сумму около 100 тысяч долларов.