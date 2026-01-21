Зеленский задекларировал капитал на миллион долларов

«Помимо наличных более чем на полмиллиона долларов, Зеленский и его жена владеют на счетах в различных банках 3 059 441 гривной, 53 494 долларов и 363 485 евро. Из них 346 483 евро хранится в банке в Цюрихе», — указывается в декларации. Информацию из документа передает ТАСС.