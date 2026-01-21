Отделение больницы с лежачими пациентами замерзает во Владивостоке

Многие пациенты отделения — лежачие, маломобильные, недавно пережившие сложные операции, поэтому лишённые возможности активно двигаться, чтобы согреться. К врачам и среднему медперсоналу у пациентов претензий нет, но условия пребывания в палатах явно не соответствуют нормам. Из-за постоянных сквозняков в отделении возникают вспышки респираторных инфекций. Утверждается, что проблема возникла шесть лет назад после последнего ремонта окон. Вероятно, проблема в некачественно выполненных работах или самих оконных профилях.