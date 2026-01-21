Отделение больницы с лежачими пациентами замерзает во Владивостоке

В частности, речь об отделении нейрохирургии. Пластиковые стеклопакеты не могут сдержать сквозняк, в палаты задувает. Пациенты и врачи вынуждены закрывать оконные щели одеялами и другими подручными средствами, но они примерзают к окнам.
Многие пациенты отделения — лежачие, маломобильные, недавно пережившие сложные операции, поэтому лишённые возможности активно двигаться, чтобы согреться. К врачам и среднему медперсоналу у пациентов претензий нет, но условия пребывания в палатах явно не соответствуют нормам. Из-за постоянных сквозняков в отделении возникают вспышки респираторных инфекций. Утверждается, что проблема возникла шесть лет назад после последнего ремонта окон. Вероятно, проблема в некачественно выполненных работах или самих оконных профилях.
«Обращаюсь с просьбой привлечь внимание главврача к этой критической ситуации. Пациенты заслуживают лечения в человеческих условиях, а не в холоде», — пишет один из пациентов нейрохирургического отделения ВКБ № 2.
Во Владивостоке сейчас регистрируется пониженный температурный фон по сравнению с климатической нормой для этого периода времени. К утру 21 января похолодало до −18…-20°C, сохраняется сильный северный ветер. Ожидается, что период «крещенских морозов» продлится до 28 января.
В начале января жалобы на холод в палатах поступали от родителей пациентов Краевой детской больницы № 2 (находится во Владивостоке на Змеинке). Жалобы дошли до краевого Минздрава, пациентам и их родителям выдали дополнительные одеяла и электрические радиаторы. Температуру в помещениях довели до 21−22 градусов, пообещав в дальнейшем проводить замеры дважды в сутки.