Переломы черепа и кровоизлияние в мозг: в Приморье подросток пострадал, катаясь на тюбинге

ВЛАДИВОСТОК, 21 января, ФедералПресс.13-летний подросток в Приморье едва не погиб на самодельной горке для тюбинга. При неконтролируемом заносе он на полной скорости врезался в бетонную стену и с тяжелыми травмами был доставлен в Тысячекоечную больницу.