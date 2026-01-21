Ричмонд
Переломы черепа и кровоизлияние в мозг: в Приморье подросток пострадал, катаясь на тюбинге

ВЛАДИВОСТОК, 21 января, ФедералПресс.13-летний подросток в Приморье едва не погиб на самодельной горке для тюбинга. При неконтролируемом заносе он на полной скорости врезался в бетонную стену и с тяжелыми травмами был доставлен в Тысячекоечную больницу.

Источник: РИА "Новости"

«Врачи констатировали массивное повреждение головы: ушиб головного мозга с формированием очагов повреждения в височной доле, переломы костей черепа, в том числе височной и затылочной, а также травматическое кровоизлияние в мозговые оболочки. Особую тревогу вызвало кровотечение из уха — симптом перелома основания черепа», — рассказали в медучреждении.

Ситуацию усугубили тупая травма груди, повреждение плеча и травматический шок. На следующий день состояние осложнилось новым симптомом — парезом лицевого нерва, из-за чего у мальчика опустился уголок рта и перестал закрываться правый глаз. Сейчас его состояние стабилизировали, но реабилитация обещает быть долгой.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в России предлагают начать системную борьбу со стихийными и опасными горками для тюбингов. Для повышения безопасности ещё в конце декабря был принят новый национальный стандарт, который вводит единые требования к оборудованию тюбинговых горок.