Убивал или защищался: что на самом деле произошло в Электростали

Смертельная драка в подмосковной Электростали, унесшая жизнь 18-летнего парня, заставила общественность вновь задуматься о границах личной ответственности. Конфликт, начавшийся со словесной перепалки в салоне рейсового автобуса 18 января, выплеснулся на улицу и закончился нанесением ножевых ранений.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном убийстве. Теперь эксперты ищут ответ на тяжелый вопрос: можно ли было предотвратить трагедию, и чьи действия подлежат оценке — пассажиров, водителя или только самих участников драки?
Криминалист считает, что пассажиры автобуса могли вмешаться.
Криминалист Михаил Игнатов убежден, что свидетели происходящего обладали возможностью повлиять на ситуацию.
«Давайте начнем с того, что при любом конфликте нормальный человек должен сразу вызвать полицию. Очевидец может не вступать в сам конфликт напрямую, если он просто случайный прохожий или пассажир, но он обязан попытаться его предотвратить. То есть вызвать наряд, так как происходящие противоправные действия могут перерасти в особо тяжкие преступления, что, в принципе, и произошло в этой истории», — сказал Игнатов.
Эксперт отмечает, что, хотя личное вмешательство — удел немногих смельчаков, общий долг общества — своевременный вызов правоохранителей. Это базовый алгоритм, который, по его мнению, мог изменить ход событий.
Юрист отметил, что на свидетелях нет ответственности.
Известный юрист Дмитрий Аграновский призывает не требовать от обычных граждан героизма и холодной расчетливости в шокирующей и внезапной ситуации.
«Нельзя требовать от обычных людей, чтобы они вели себя как подготовленные сотрудники полиции. Многие просто растерялись. Я знаю, как это бывает: сам часто пользуюсь общественным транспортом и не раз становился свидетелем различных конфликтов. Люди теряются и часто не могут дать отпор хулиганам в такой ситуации», — сказал Аграновский.
Адвокат подчеркивает, что эскалация от перепалки до убийства была непредсказуемой, а главный приоритет для любого человека — собственная безопасность и жизнь.
«Я всегда говорю людям: прежде чем куда-то вмешиваться (особенно если вы без оружия), помните о последствиях, о своих семьях и детях», — резюмирует он.
Роль водителя автобуса.
Второй спорный момент — действия водителя транспортного средства. Криминалист Михаил Игнатов разграничивает зоны ответственности. По его словам, первоочередная задача водителя — безопасность движения, а не разрешение конфликтов.
«Водитель автобуса отвечает только за безопасность движения. Он не должен вмешиваться в конфликты, так как не может бросить руль. Его задача — следовать по маршруту, а в случае происшествия он может только вызвать полицию, когда увидел, что ситуация накаляется», — пояснил эксперт.
Он также акцентирует, что как только ссорящиеся вышли на улицу, водитель, закрыв дверь и уехав, формально исполнил свою функцию.
Дмитрий Аграновский согласен, что вины водителя в произошедшем нет.
«Никакой его вины здесь не вижу. А что он мог сделать? Конфликт начался в автобусе, потом участники конфликта вышли, и, собственно, ножевой удар произошел уже вне автобуса», — отмечает юрист.
Однако он добавляет, что транспортные компании могли бы лучше инструктировать водителей: например, использовать громкую связь для предупреждений или немедленного оповещения о вызове полиции.
Эксперты сходятся в одном: самый простой и безопасный шаг для свидетеля — это немедленный звонок в полицию. Возможно, именно этот звонок, сделанный вовремя, становится решающим.
Могут ли драку с ножом в Электростали признать самообороной.
На сегодняшний день о трагедии, исходя из официальных данных СК и других открытых источников, известно следующее. 18 января в рейсовом автобусе у четверых молодых людей произошел конфликт с 19-летним пассажиром. Они вышли из транспорта на остановке, началась драка, во время которой 19-летний юноша достал нож и нанес одному из молодых людей удары в шею и туловище, затем скрылся с места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. На следующий день подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и на допросе заявил, что действовал в состоянии аффекта или самообороны. Также сообщалось, что в ходе потасовки против подозреваемого оппоненты применили перцовый баллончик и ракетницу (сигнальный пистолет).
Иван Соловьев проанализировал представленную информацию об инциденте и ответил на вопрос aif.ru, могут ли действия обвиняемого в убийстве расценить как самооборону.
Как объяснил собеседник издания, необходимая оборона — это защита личности и прав обороняющегося (или других лиц) от общественно опасного посягательства. Она признается законной, если посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или иных лиц, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
Важнейший здесь вопрос: соответствовал ли характер защиты характеру нападения и высказанных угроз?
«Если нападавший использовал перцовый баллончик, а обороняющийся в ответ применил нож, нанося удары в жизненно важные органы (шея, грудь), это сложно расценить как простое желание остановить или ранить. Такие действия могут свидетельствовать об умысле на убийство. Даже если будет признано состояние необходимой обороны, действия могут быть квалифицированы как убийство, совершенное при превышении её пределов», — сказал Соловьев.
Кроме того, указал собеседник издания, тот факт, что молодой человек постоянно носил с собой нож, может указывать на его потенциальную готовность к совершению противоправных действий.
«Также человек скрылся с места происшествия. Это может свидетельствовать не о состоянии аффекта, как он говорил правоохранителям, а о продуманном желании избежать ответственности», — обозначил Соловьев.
Юрист также указал, что множественные ножевые ранения и то, куда они наносились, говорят о том, что мотивом могло быть чувство мести или гнева: «Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза молодого человека должна выявить истинные причины и обстоятельства».
При этом наличие четверых нападавших против одного — аргумент в пользу версии о самообороне, как и применение сигнального пистолета, указал юрист.
«Был случай, когда применение сигнального пистолета рассматривалось и квалифицировалось как хулиганство, то есть как оружие или предмет, который используется в качестве оружия. И если из сигнального пистолета действительно были производственные выстрелы, то это тоже, скажем так, говорит совершенно не в пользу простой ссоры», — отметил Соловьев.
Юрист отметил, что правоохранителям предстоит сложнейшее расследование, в рамках которого нужно до секунды восстановить, как все происходило: кто что говорил, кто какое действие осуществлял.
Какое наказание грозит подозреваемому в убийстве.
На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленном причинении смерти человеку). Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
При этом Соловьев напомнил, что за убийство человека при превышении мер необходимой обороны предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
«Если же человек причинил вред другому и было доказано, что это была необходимая самооборона, то применяется соответствующая статья и происходит освобождение от уголовной ответственности. Но здесь должно сойтись очень много исходных», — подытожил Соловьев.