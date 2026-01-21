Убивал или защищался: что на самом деле произошло в Электростали

На сегодняшний день о трагедии, исходя из официальных данных СК и других открытых источников, известно следующее. 18 января в рейсовом автобусе у четверых молодых людей произошел конфликт с 19-летним пассажиром. Они вышли из транспорта на остановке, началась драка, во время которой 19-летний юноша достал нож и нанес одному из молодых людей удары в шею и туловище, затем скрылся с места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. На следующий день подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и на допросе заявил, что действовал в состоянии аффекта или самообороны. Также сообщалось, что в ходе потасовки против подозреваемого оппоненты применили перцовый баллончик и ракетницу (сигнальный пистолет).