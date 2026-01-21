США перестали выдавать иммиграционные визы россиянам

Американские власти ввели запрет на иммиграционные визы для жителей 75 государств.
США с 21 января ввели запрет на выдачу иммиграционных виз для граждан 75 государств. Об этом свидетельствуют официальные данные американских властей.
«Меры будут действовать неопределенный срок. Они распространяются в том числе на участниц СНГ — Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Узбекистан», — отмечается в публикации РБК.
Под ограничения попали страны из разных регионов мира, включая государства Азии, Африки и Ближнего Востока. Полный перечень включает, в частности, Афганистан, Иран, Сирию, Эфиопию и Йемен.
Приостановка касается только виз, предназначенных для постоянного переезда, таких как рабочие или визы для воссоединения семьи. Выдача неиммиграционных виз, включая туристические и студенческие, продолжается в штатном режиме без изменений.