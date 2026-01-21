Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США перестали выдавать иммиграционные визы россиянам

США с 21 января ввели запрет на выдачу иммиграционных виз для граждан 75 государств. Об этом свидетельствуют официальные данные американских властей.

Американские власти ввели запрет на иммиграционные визы для жителей 75 государств.

США с 21 января ввели запрет на выдачу иммиграционных виз для граждан 75 государств. Об этом свидетельствуют официальные данные американских властей.

«Меры будут действовать неопределенный срок. Они распространяются в том числе на участниц СНГ — Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Узбекистан», — отмечается в публикации РБК.

Под ограничения попали страны из разных регионов мира, включая государства Азии, Африки и Ближнего Востока. Полный перечень включает, в частности, Афганистан, Иран, Сирию, Эфиопию и Йемен.

Приостановка касается только виз, предназначенных для постоянного переезда, таких как рабочие или визы для воссоединения семьи. Выдача неиммиграционных виз, включая туристические и студенческие, продолжается в штатном режиме без изменений.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше