Тигр утащил человека с дороги и оставил от него голову

В Индии в районе заповедника Корбетт тигр напал на мужчину и убил его. О случившемся сообщает The New Indian Express.
По данным издания, нападение произошло вечером 17 января. Хищник атаковал человека прямо на дороге, после чего утащил в лес. На место быстро выехали сотрудники лесного департамента и начали поиски, однако найти жертву удалось только на следующий день.
Когда тело обнаружили, стало ясно, что мужчина был растерзан. Сообщается, что тигр не тронул только голову.
Личность погибшего пока не установлена. Останки направили на экспертизу. Также уточняется, что за последний месяц в районе заповедника тигры убили уже четырех человек.
Ранее сообщалось о похожем случае в Индии неподалеку от тигриного заповедника в штате Уттар-Прадеш, где тигр растерзал 14-летнюю школьницу.
Читайте также: Китайцы заметили один сигнал после очередной атаки дронов на Россию.