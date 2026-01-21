В Новосибирской области женщина похитила 85 тысяч у знакомого через приложение

Купинский районный суд Новосибирской области готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в краже денег с банковского счета. По данным следствия, обвиняемая, действуя по просьбе пострадавшего, установила на свой телефон банковское приложение и подключила к нему расчетный счет потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.