В Новосибирской области женщина похитила 85 тысяч у знакомого через приложение

Купинский районный суд Новосибирской области готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в краже денег с банковского счета. По данным следствия, обвиняемая, действуя по просьбе пострадавшего, установила на свой телефон банковское приложение и подключила к нему расчетный счет потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— В период времени с августа по октябрь 2025 подсудимая перевела со счета потерпевшего на свой счет денежные средства на общую сумму более 85 тысяч рублей, который для потерпевшего является значительным, — рассказали в пресс-службе.
Слушание по делу назначено на 28 января 2026 года.