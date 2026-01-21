Новосибирца отправили в колонию за очередную пьяную поездку на машине

Чановский районный суд Новосибирской области вынес приговор Игорю Щученко за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Установлено, что 22 марта 2025 года мужчина, уже имеющий судимость по аналогичной статье, сел за руль «ВАЗ-21124» в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники ГИБДД прямо в центре посёлка Чаны.
На суде Щученко полностью признал вину и выразил раскаяние. Однако учитывая рецидив, суд не стал смягчать наказание: ему назначено 1 год и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, а также лишили водительских прав на 4 года. А автомобиль, изъятый как вещественное доказательство, возвращён законному владельцу. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске пешеход, перебегавший дорогу, насмерть сбит.