Новосибирца отправили в колонию за очередную пьяную поездку на машине

На суде Щученко полностью признал вину и выразил раскаяние. Однако учитывая рецидив, суд не стал смягчать наказание: ему назначено 1 год и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, а также лишили водительских прав на 4 года. А автомобиль, изъятый как вещественное доказательство, возвращён законному владельцу. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске пешеход, перебегавший дорогу, насмерть сбит.