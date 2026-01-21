Полгода в Босфоре: потерявшегося пловца Свечникова атаковали болезнь и рыбы

В проливе Босфор в Турции 20 января обнаружили тело, предположительно, российского пловца Николая Свечникова, который пропал в августе 2025 года во время соревнований.
Тело нашли в районе Кюрюмше в Бешикташе во время работ по очистке моря, в пяти километрах от места старта летнего заплыва в районе острова Галатасарай в Босфоре.
Родственники отправились на опознание. Судмедэксперт в разговоре с aif.ru сказал, что могло произойти с телом за 5 месяцев и могут ли возникнуть трудности при опознании.
Тело могли обглодать рыбы.
За пять месяцев, что тело Свечникова находилось в воде, его могли обглодать рыбы, заявил aif.ru cудмедэксперт, заведующий кафедрой Первого МГМУ им. Сеченова Юрий Пиголкин.
«Состояние тела, которое столько времени провело в воде, зависит от нескольких моментов: температуры воды, животных, рыб, активности тех, кто участвует в посмертной трансформации тела. В зависимости от всех этих факторов происходят соответствующие изменения мягких тканей. Все достаточно индивидуально», — сказал эксперт.
Для опознания хватит зубов.
Для опознания тела достаточно костей и зубов, уточнил Пиголкин.
«У него остались кости, по ним проведут анализ ДНК, генотипирование. У него есть родственники, есть материал, с которым можно сравнивать — кости, зубы — чтобы провести идентификацию личности. Никаких проблем с этим нет», — сказал судмедэксперт.
Экспертиза ДНК займет несколько недель, добавил Пиголкин.
Пропажу Свечникова заметили только через 8 часов.
29-летний россиянин Николай Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор 24 августа 2025 года. Он был одним из 2800 пловцов, которые стартовали на дистанции около 6,5 км. Николай спрыгнул в воду с корабля, однако до финиша так и не добрался. Его потеряли из виду примерно через 500−600 метров после старта.
Организаторы соревнований заметили пропажу пловца только вечером, спустя восемь часов после заплыва.
В октябре 2025 года поиски пловца были прекращены, однако его мать Галина прилетела в Турцию, чтобы добиться их возобновления. Родственники Свечникова также планировали судиться с организаторами заплыва, обвинив их в халатности.
Свидетель путался в показаниях.
Участник заплыва Хаяти Шамильоглу утверждал, что якобы одним из последних видел Свечникова, который плыл в неправильную сторону. Он отметил, что предостерег его, но Свечников показал ему в воде жест, дав понять, что знает, что он делает, но продолжил плыть в неправильном направлении. Позже родные Свечникова рассказали, что мужчина путается в показаниях.
«Думаю, главный свидетель говорит не про сына. Он сказал, что Николай был в плавках, и он видел его глаза. Но Николай был в гидрокостюме и очках, из-за которых невозможно увидеть цвет глаз. Нашла фото парня в плавках, возможно, это он уплыл в сторону», — говорила Галина aif.ru.
Тому, кто найдет Николая, его родственники обещали вознаграждение в 1 млн рублей.
Версии исчезновения Свечникова.
Турецкая газета Hurriyet писала, что Свечников мог после старта выйти на берег и выбросить в море браслет с чипом, который организаторы выдавали всем участникам заплыв.
Криминалист Михаил Игнатов называл эту версию правдоподобной. «Здесь все зависит от мотивов, зачем ему таким образом теряться, убегать, где-то прятаться. Были ли у него какие-то проблемы с законом или с людьми? Может, у него была такая идея от кого-то спрятаться. Я не знаю этого человека, не знаю, чем он жил, какие были интересы», — сказал aif.ru Игнатов.
Одной из основных версий также называли возможное утопление, в том числе из-за плохого самочувствия. Криминалист опасался, что тело Свечникова могло и вовсе не всплыть.
«Утопленник может зацепиться за что угодно: за корягу, рыболовецкие сети, которые могли быть сброшены, что-то еще. Его течением могло снести. Там много рыб, они питаются падалью, он может там находиться, пока они его не съедят», — пояснил Игнатов.
Сейчас родственникам предстоит выяснить, что на самом деле произошло с Николаем.