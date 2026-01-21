Ричмонд
В Адыгее введён локальный режим ЧС после удара ВСУ по жилому дому

В Адыгее введён режим чрезвычайной ситуации районного уровня после удара Вооружённых сил Украины по аулу Новая Адыгея. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

С утра начнётся комплексная оценка нанесённого ущерба и разработка плана восстановления инфраструктуры. Возвращение жителей в свои дома будет организовано поэтапно, только после завершения обследования жилых помещений сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, ночью с 20 на 21 января БПЛА ударил по жилому дому на границе Адыгеи и Краснодарского края. После попадания начался пожар, который охватил здание и парковку с автомобилями. В результате удара пострадали 11 человек. Среди пострадавших нет тяжелораненных, всех задело осколками стекла.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

