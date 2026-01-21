Ричмонд
Переломом черепа закончился тюбинг у подростка в российском городе

Во Владивостоке 13-летний школьник получил тяжелые травмы, катаясь на тюбе.

Во Владивостоке 13-летний школьник получил тяжелые травмы, катаясь на тюбе. Мальчик на высокой скорости врезался в бетонную стену.

По словам очевидцев, Федор ехал по самодельной горке на «ватрушке» и после удара потерял сознание примерно на 10 минут. Подростка экстренно доставили в больницу, пишет телеграм-канал Amur Mash.

Медики диагностировали у него множественный перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг. Кроме того, у школьника выявили тупую травму грудной клетки, повреждение плеча и травматический шок.

На следующий день состояние осложнилось: у подростка опустился уголок рта, а правый глаз перестал закрываться. Врачи смогли стабилизировать ребенка, однако до полного восстановления, по оценкам, еще далеко.

