30 вышли сами, шестерых спасли: пожар произошел в многоэтажке в Уральске (видео)

Пожар произошел в девятиэтажном доме в Уральске — была проведена эвакуация. 30 человек вышли из здания сами, еще шестерых вывели пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как уточнили в ведомстве, возгорание личных вещей произошло на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Самал. Пожар случился на лестничной площадке — загорелись вещи. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Спасателями по лестничному маршу было спасено шесть человек, среди них четверо детей. А 30 жителей многоэтажки эвакуировались самостоятельно.

Горение было ликвидировано на малой площади. «МЧС призывает граждан не допускать загромождения лестничных маршей и площадок горючими материалами, мебелью и личными вещами, так как это препятствует эвакуации и повышает риск распространения огня», — отметили в ведомстве.