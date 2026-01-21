30 вышли сами, шестерых спасли: пожар произошел в многоэтажке в Уральске (видео)

Как уточнили в ведомстве, возгорание личных вещей произошло на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Самал. Пожар случился на лестничной площадке — загорелись вещи. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Спасателями по лестничному маршу было спасено шесть человек, среди них четверо детей. А 30 жителей многоэтажки эвакуировались самостоятельно.