Подросток во Владивостоке катался на тюбинге, врезался в стену и сломал череп

— Эта история — не о случайности. Это о том, как один неверный выбор и опасная горка могут в секунду перечеркнуть детство и поставить под угрозу всю будущую жизнь. Зима — время повышенного риска… Берегите детей. Расскажите им об этой истории. Выбирайте только безопасные, проверенные склоны, — сообщили врачи в Telegram-канале больницы.