Подросток во Владивостоке катался на тюбинге, врезался в стену и сломал череп

Во Владивостоке 13-летний подросток получил тяжелые травмы после того, как во время катания на тюбинге на самодельной горке на полном ходу врезался в бетонную стену. Об этом в среду, 21 января, сообщили врачи Тысячекоечной больницы, куда доставили пострадавшего.
По данным медиков, у мальчика диагностированы ушиб головного мозга с формированием очагов повреждения, множественные переломы костей черепа, включая перелом основания, и кровоизлияние в мозговые оболочки. Тревожным симптомом стало кровотечение из уха. Также у подростка зафиксирована тупая травма груди и травматический шок.
Со слов очевидцев, после удара мальчик потерял сознание на 10 минут. На следующий день у него развился парез лицевого нерва — опустился уголок рта и перестал закрываться правый глаз. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, но путь к восстановлению будет долгим. Врачи призвали родителей проверять безопасность горок, на которых катаются дети.
— Эта история — не о случайности. Это о том, как один неверный выбор и опасная горка могут в секунду перечеркнуть детство и поставить под угрозу всю будущую жизнь. Зима — время повышенного риска… Берегите детей. Расскажите им об этой истории. Выбирайте только безопасные, проверенные склоны, — сообщили врачи в Telegram-канале больницы.
Также появилась статистика пострадавших в новогодние каникулы при катании на ватрушках в Подмосковье. За этот период травмы получили 27 человек. Пострадавшие обращались в медучреждения с переломами рук и ног, а также ушибами.