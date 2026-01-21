Начинающий дрифтер переломал кости двум омичам

Со слов знакомого пострадавших, у обоих переломы.
«Лично знаю пострадавших, много лет работаем вместе. У женщины перелом руки, у мужчины перелом ребер сейчас находится в больнице», — сообщил Павел А. в комментариях в паблике «Аварийный Омск» сосцсети «ВКонтакте».
Омич также рассказал, что водитель решил в час-пик показать свои умения девушке, но попал в ДТП.
Как сообщалось ранее, 23-летний водитель «Шевроле Лачетти» со стажем вождения 6 месяцев «дрифтовал» на парковке у торгового комплекса, но не справился с управлением. По данным правоохранителей, в итоге пострадали две людей — они оказались зажаты между машинами, в которые въехал омич.