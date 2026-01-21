Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начинающий дрифтер переломал кости двум омичам

Стало известно о травмах пешеходов, зажатых между машинами в ДТП на Московке.

Источник: SuperOmsk.ru

Со слов знакомого пострадавших, у обоих переломы.

«Лично знаю пострадавших, много лет работаем вместе. У женщины перелом руки, у мужчины перелом ребер сейчас находится в больнице», — сообщил Павел А. в комментариях в паблике «Аварийный Омск» сосцсети «ВКонтакте».

Омич также рассказал, что водитель решил в час-пик показать свои умения девушке, но попал в ДТП.

Как сообщалось ранее, 23-летний водитель «Шевроле Лачетти» со стажем вождения 6 месяцев «дрифтовал» на парковке у торгового комплекса, но не справился с управлением. По данным правоохранителей, в итоге пострадали две людей — они оказались зажаты между машинами, в которые въехал омич.