Состояние девушки со сломанным позвоночником стабилизировали в Приморье

Во Владивостоке врачам удалось стабилизировать состояние 18-летней пациентки, которую доставили в больницу со сложнейшей травмой — переломом позвоночника. Напомним, что ее эвакуацию из-за хамства водителя на дороге сопровождали экстренные ситуации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Сейчас пострадавшая находится в надежных руках специалистов Владивостокской клинической больницы № 2. Однако медики пока воздерживаются от конкретных прогнозов — девушке предстоит пройти не одну сложную операцию для восстановления. Ее состояние остается тяжелым.
Этот случай вновь заставил медиков обратиться ко всем участникам дорожного движения. Они настоятельно призывают всегда, без исключений, уступать дорогу машинам скорой помощи с включенными синими маячками и сиреной. Промедление в такие минуты может стоить кому-то жизни.