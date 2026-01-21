Ричмонд
В ДНР за незаконный оборот оружия задержали двух мужчин

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Двое мужчин задержаны в ДНР за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в региональном УФСБ.

«Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике при силовой поддержке Росгвардии пресечена преступная деятельность двух жителей Донецка, причастных к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ. Двое ранее судимых за совершение тяжких преступлений мужчин приобрели и незаконно хранили огнестрельное оружие и гранаты для последующего использования в противоправной деятельности», — сообщили в ведомстве.

В результате обысков у задержанных обнаружили два автомата Калашникова, ручной гранатомет чешского производства, 46 гранатометных выстрелов, 15 ручных гранат, в том числе американского производства, и 3,5 тыс. патронов к автомату Калашникова.