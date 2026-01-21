В ДНР за незаконный оборот оружия задержали двух мужчин

«Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике при силовой поддержке Росгвардии пресечена преступная деятельность двух жителей Донецка, причастных к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ. Двое ранее судимых за совершение тяжких преступлений мужчин приобрели и незаконно хранили огнестрельное оружие и гранаты для последующего использования в противоправной деятельности», — сообщили в ведомстве.