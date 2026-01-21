ВСУ атакуют курорты России: что известно об ударе Киева, из-за которого ввели режим ЧС. Фото, видео

Украинские дроны атаковали Краснодарский край и Адыгею.
Беспилотники ВСУ атаковали Адыгею и Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод и многоквартирные и частные жилые дома. В одном из адыгейских районов был введен режим ЧС, там пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Власти опубликовали фото и видео с места происшествия, а также информацию о расселении людей в пункт временного размещения. Подробнее о последствиях удара украинских дронов — в материале URA.RU.
Удар ВСУ по Адыгее.
Украинский дрон упал в поселке Новая Адыгея в Тахтамукайском районе республики Адыгея в ночь на 21 января 2026. Произошел пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку с автомобилями, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем telegram-канале.
Он добавил, что, предварительно, всего пострадали 25 машин, а сгорело 15 автомобилей. В регионе был введен режим ЧС районного уровня для наиболее эффективной работы служб и ведомств.
Дрон ВСУ упал на территории многоквартирного дома в Адыгее.
Пострадавшие.
Из-за атаки пострадали 11 человек. Сначала было известно только о восьми пострадавших, однако со временем их количество возросло.
Девять человек, в том числе двое детей, были госпитализированы. Врачи оказывали им всю необходимую помощь. Погибших и тяжелораненых в результате атаки не было.
На удар обратил внимание глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, чей регион также подвергся нападению ВСУ. В своем telegram-канале он пообещал, что краснодарские больницы смогут принять пострадавших при необходимости. Позже туда транспортировали двоих пострадавших из Адыгеи, написали в telegram-канале оперштабе по Краснодарсксому краю. Там отметили, что также в пострадавшем районе работали медики краснодарской скорой помощи.
Для жителей поврежденных квартир, которых эвакуировали с места происшествия, был организован пункт временного размещения и трансфер к нему. Он был развернут на территории базы отдыха «Шапсуг». Людей заселили и обеспечили всем необходимым для комфортного пребывания до устранения последствий удара дрона. В ПВР дежурили медики, психологи и социальные работники.
К оценке ущерба планировали приступить с утра, чтобы выработать план возвращения к нормальной жизнедеятельности. Допуск жителей обратно в дома будут проводит поэтапно, по мере того, как правоохранители будут завершать обследования. В настоящее время территория падения дрона была оцеплена сотрудниками МВД. Власти подчеркнули, что все пострадавшие получат необходимую помощь.
Для жителей поврежденных квартир организовали ПВР В ПВР люди могли получить квалифицированную помощь, еду и тепло После завершения осмотра квартир и проведения службами всех необходимых мер людям разрешат вернуться домой, если там безопасно.
Реакция.
На место выехал глава Тахтамукайского района Савв Аскер для координация действия всех служб для наиболее оперативной и эффективной ликвидации последствий удара. Также на это место были направлены председатель кабинета министров Адыгеи Анзаур Керашев, министр здравоохранения Рустем Меретуков, министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза. В поврежденных домах был организован поквартирный обход.
На месте происшествия дежурили представители администрации района — они были готовы ответить на вопросы пострадавших граждан. Также они были добавлены в общедомовые чаты для консультирования населения. «Никто не останется с бедой один на один», — подчеркнул Мурат Кумпилов. Для всех граждан был организован единый контактный номер для обращения, 8−918−400−66−66, — туда можно обратиться по всем интересующим вопросам в связи с ситуацией.
Атака на Краснодарский край.
Обломки одного из дронов упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Никто не пострадал, инфраструктура не повредилась. Началось возгорание, но его быстро потушили. На месте работали специальные и экстренные службы.
Также части беспилотников обнаружили в двух поселениях Северского района. Там также никто не пострадал. В поселке Афипский рядом с НПЗ фрагменты БПЛА упали у частного домовладения, повреждений не было. В селе Львовском повреждена хозпостройка. На местах работают представители служб.
«Главы городов и районов Кубани оперативно докладывают о ситуации. Самая серьезная сейчас в Северском районе. Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть. В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», — отметил Вениамин Кондратьев.
По его словам, для нуждающихся был организован ПВР в спортивной школе Афипского. Глава района Алексей Чеверев держал ситуацию на личном контроле и обеспечивал эвакуированных жителей всем необходимым.
Кондратьев отметил, что два частных дома были повреждены в городе Приморско-Ахтарск. Он заверил, что администрация района поможет восстановить имущество.