ВСУ атакуют курорты России: что известно об ударе Киева, из-за которого ввели режим ЧС. Фото, видео

На месте происшествия дежурили представители администрации района — они были готовы ответить на вопросы пострадавших граждан. Также они были добавлены в общедомовые чаты для консультирования населения. «Никто не останется с бедой один на один», — подчеркнул Мурат Кумпилов. Для всех граждан был организован единый контактный номер для обращения, 8−918−400−66−66, — туда можно обратиться по всем интересующим вопросам в связи с ситуацией.