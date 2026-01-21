Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атакуют курорты России: что известно об ударе Киева, из-за которого ввели режим ЧС. Фото, видео

Беспилотники ВСУ атаковали Адыгею и Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод и многоквартирные и частные жилые дома. В одном из адыгейских районов был введен режим ЧС, там пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Власти опубликовали фото и видео с места происшествия, а также информацию о расселении людей в пункт временного размещения. Подробнее о последствиях удара украинских дронов — в материале URA.RU.

Украинские дроны атаковали Краснодарский край и Адыгею.

Беспилотники ВСУ атаковали Адыгею и Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод и многоквартирные и частные жилые дома. В одном из адыгейских районов был введен режим ЧС, там пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Власти опубликовали фото и видео с места происшествия, а также информацию о расселении людей в пункт временного размещения. Подробнее о последствиях удара украинских дронов — в материале URA.RU.

Удар ВСУ по Адыгее.

Украинский дрон упал в поселке Новая Адыгея в Тахтамукайском районе республики Адыгея в ночь на 21 января 2026. Произошел пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку с автомобилями, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем telegram-канале.

Он добавил, что, предварительно, всего пострадали 25 машин, а сгорело 15 автомобилей. В регионе был введен режим ЧС районного уровня для наиболее эффективной работы служб и ведомств.

Дрон ВСУ упал на территории многоквартирного дома в Адыгее.

Пострадавшие.

Из-за атаки пострадали 11 человек. Сначала было известно только о восьми пострадавших, однако со временем их количество возросло.

Девять человек, в том числе двое детей, были госпитализированы. Врачи оказывали им всю необходимую помощь. Погибших и тяжелораненых в результате атаки не было.

На удар обратил внимание глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, чей регион также подвергся нападению ВСУ. В своем telegram-канале он пообещал, что краснодарские больницы смогут принять пострадавших при необходимости. Позже туда транспортировали двоих пострадавших из Адыгеи, написали в telegram-канале оперштабе по Краснодарсксому краю. Там отметили, что также в пострадавшем районе работали медики краснодарской скорой помощи.

Для жителей поврежденных квартир, которых эвакуировали с места происшествия, был организован пункт временного размещения и трансфер к нему. Он был развернут на территории базы отдыха «Шапсуг». Людей заселили и обеспечили всем необходимым для комфортного пребывания до устранения последствий удара дрона. В ПВР дежурили медики, психологи и социальные работники.

К оценке ущерба планировали приступить с утра, чтобы выработать план возвращения к нормальной жизнедеятельности. Допуск жителей обратно в дома будут проводит поэтапно, по мере того, как правоохранители будут завершать обследования. В настоящее время территория падения дрона была оцеплена сотрудниками МВД. Власти подчеркнули, что все пострадавшие получат необходимую помощь.

Для жителей поврежденных квартир организовали ПВР В ПВР люди могли получить квалифицированную помощь, еду и тепло После завершения осмотра квартир и проведения службами всех необходимых мер людям разрешат вернуться домой, если там безопасно.

Реакция.

На место выехал глава Тахтамукайского района Савв Аскер для координация действия всех служб для наиболее оперативной и эффективной ликвидации последствий удара. Также на это место были направлены председатель кабинета министров Адыгеи Анзаур Керашев, министр здравоохранения Рустем Меретуков, министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза. В поврежденных домах был организован поквартирный обход.

На месте происшествия дежурили представители администрации района — они были готовы ответить на вопросы пострадавших граждан. Также они были добавлены в общедомовые чаты для консультирования населения. «Никто не останется с бедой один на один», — подчеркнул Мурат Кумпилов. Для всех граждан был организован единый контактный номер для обращения, 8−918−400−66−66, — туда можно обратиться по всем интересующим вопросам в связи с ситуацией.

Атака на Краснодарский край.

Ранней ночью 21 января в Анапе и Геленджике включились сирены из-за угрозы атаки БПЛА, написали в telegram-канале оперштаба региона. Угрозу объявили и в Сочи, упавшие там обломки не нанесли ущерба.

Обломки одного из дронов упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Никто не пострадал, инфраструктура не повредилась. Началось возгорание, но его быстро потушили. На месте работали специальные и экстренные службы.

Также части беспилотников обнаружили в двух поселениях Северского района. Там также никто не пострадал. В поселке Афипский рядом с НПЗ фрагменты БПЛА упали у частного домовладения, повреждений не было. В селе Львовском повреждена хозпостройка. На местах работают представители служб.

«Главы городов и районов Кубани оперативно докладывают о ситуации. Самая серьезная сейчас в Северском районе. Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть. В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», — отметил Вениамин Кондратьев.

По его словам, для нуждающихся был организован ПВР в спортивной школе Афипского. Глава района Алексей Чеверев держал ситуацию на личном контроле и обеспечивал эвакуированных жителей всем необходимым.

Кондратьев отметил, что два частных дома были повреждены в городе Приморско-Ахтарск. Он заверил, что администрация района поможет восстановить имущество.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше