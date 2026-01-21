В Новосибирске водитель потерял контроль над авто и устроил ДТП

В Новосибирске на участке улицы Богдана Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два автомобиля. Причиной столкновения стала потеря контроля над транспортным средством одним из водителей, сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.