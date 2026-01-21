Ричмонд
В Карабаше 31 многоквартирный дом остался без отопления в мороз

В Карабаше открыли пункты временного размещения для тех, кто из-за аварии остался без отопления.

Источник: Комсомольская правда

В первом и втором микрорайонах Карабаша из-за аварии отключилось отопление. Батареи остыли в 31 многоквартирном доме.

Как сообщили в окружной администрации, горячую воду пришлось слить из-за прорыва трубопровода. Рабочие начали ремонт, но завершить его надеются только к 17:00.

В Карабаше с 6 утра 21 января ввели режим повышенной готовности. Для горожан открыли два пункта временного размещения — в школе № 2 и школе № 4.

Утром в городе температура воздуха составила −23 градуса. К вечеру прогнозируют похолодание.