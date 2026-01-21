ФСБ раскрыла схему незаконной продажи оружия из Донбасса

Силовики изъяли крупный арсенал оружия и гранаты у двух задержанных в Донецке.
Сотрудники ФСБ России совместно с Росгвардией задержали в Донецке двух местных жителей за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности.
«Двое ранее судимых за совершение тяжких преступлений мужчин приобрели и незаконно хранили огнестрельное оружие и гранаты для последующего использования в противоправной деятельности», — говорится в сообщении ведомства. Их слова передает «РЕН ТВ».
В результате операции у задержанных был изъят значительный арсенал. В него вошли два автомата Калашникова, тысячи патронов, десятки гранатометных выстрелов и ручных гранат, а также противотанковый гранатомет. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств.