В Хабаровске вдова участника СВО лишилась более четырех миллионов рублей

Правоохранительные органы Хабаровска задержали подозреваемого в хищении более четырех миллионов рублей у вдовы участника специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Студента из Ростовской области задержали в аэропорту Хабаровска как курьера аферистов.

«Злоумышленники позвонили женщине, под предлогом получения медали и перевода денежной выплаты вошли к ней в доверие. Через некоторое время, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, они убедили ее передать все сбережения курьеру», — пояснила Волк.

Задержанным оказался 18-летний житель Ростовской области, студент-заочник, выполнявший роль межрегионального курьера. Его задержали в аэропорту Хабаровска непосредственно перед вылетом в Москву.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей до 10 лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведутся оперативные мероприятия по розыску его соучастников.

