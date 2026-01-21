В Хабаровске вдова участника СВО лишилась более четырех миллионов рублей

Студента из Ростовской области задержали в аэропорту Хабаровска как курьера аферистов.
Правоохранительные органы Хабаровска задержали подозреваемого в хищении более четырех миллионов рублей у вдовы участника специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники позвонили женщине, под предлогом получения медали и перевода денежной выплаты вошли к ней в доверие. Через некоторое время, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, они убедили ее передать все сбережения курьеру», — пояснила Волк.
Задержанным оказался 18-летний житель Ростовской области, студент-заочник, выполнявший роль межрегионального курьера. Его задержали в аэропорту Хабаровска непосредственно перед вылетом в Москву.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей до 10 лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведутся оперативные мероприятия по розыску его соучастников.