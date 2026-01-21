В Хабаровске вдова участника СВО лишилась более четырех миллионов рублей

«Злоумышленники позвонили женщине, под предлогом получения медали и перевода денежной выплаты вошли к ней в доверие. Через некоторое время, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, они убедили ее передать все сбережения курьеру», — пояснила Волк.