Следком обнародовал новую деталь в деле Усольцевых, пропавших в красноярских лесах

Семья, пропавшая в тайге Красноярского края, не была членами секты.
Следственный комитет России официально опроверг слухи о принадлежности пропавшей в тайге семьи Усольцевых к какой-либо секте. Об этом сообщили в региональном главке ведомства по Красноярскому краю.
«Семья Усольцевых не была членами секты, поскольку в ходе расследования уголовного дела не было получено никаких сведений, подтверждающих данное обстоятельство», — сказал главке СК РФ. Его слова передает РИА Новости.
Речь идет о супругах Сергее и Ирине Усольцевых и их пятилетней дочери Арине, которые пропали в конце сентября 2025 года во время поездки к горе Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья Партизанского района. По сведениям волонтеров и силовых структур, установить какие-либо следы семьи не удалось. Активные поисковые мероприятия продолжались до 12 октября, в них приняли участие свыше тысячи добровольцев.