Следком обнародовал новую деталь в деле Усольцевых, пропавших в красноярских лесах

Речь идет о супругах Сергее и Ирине Усольцевых и их пятилетней дочери Арине, которые пропали в конце сентября 2025 года во время поездки к горе Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья Партизанского района. По сведениям волонтеров и силовых структур, установить какие-либо следы семьи не удалось. Активные поисковые мероприятия продолжались до 12 октября, в них приняли участие свыше тысячи добровольцев.