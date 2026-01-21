Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны по делу о взятках на 1,3 млрд

По данным, озвученным ранее, расследование по делу экс-замминистра завершено. При этом Иванову расширили обвинение: помимо получения взяток, в материалах фигурирует незаконный оборот оружия. Сам он не признал вину ни по одному из пунктов. Защита настаивает, что будет доказывать его невиновность в суде.