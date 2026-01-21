Ричмонд
Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны по делу о взятках на 1,3 млрд

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Он останется в СИЗО до 23 апреля 2026 года в рамках расследования уголовного дела о получении двух взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Решение огласил судья Дмитрий Гордеев. Ходатайство следствия было удовлетворено, а срок ареста Иванову продлили еще на три месяца. После заседания защита заявила, что намерена обжаловать постановление.

Слушание прошло в закрытом режиме — без представителей СМИ и публики. Следователь просил об этом, сославшись на тайну предварительного следствия.

В ближайшее время Мосгорсуд рассмотрит и аналогичные ходатайства по другим фигурантам дела. Речь идет о бизнесмене Александре Фомине, который признал вину, а также о предпринимателе Сергее Бородине, заключившем соглашение о сотрудничестве со следствием.

По данным, озвученным ранее, расследование по делу экс-замминистра завершено. При этом Иванову расширили обвинение: помимо получения взяток, в материалах фигурирует незаконный оборот оружия. Сам он не признал вину ни по одному из пунктов. Защита настаивает, что будет доказывать его невиновность в суде.

Тимур Иванов находится под арестом почти два года — его задержали и заключили под стражу в апреле 2024 года.

В окончательной редакции обвинения Иванову вменяют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, отмывание денег в особо крупном размере, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

