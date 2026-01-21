Суд вынес приговор бизнесмену из Кургана, давшему взятку для чиновника

Бабкин был арестован в марте 2025 года. Накануне задержания он уволился с должности, однако силовики провели обыски в его кабинете в администрации Кетовского округа, а также автомобиле экс-чиновника. По обвинению во взяточничестве Бабкин был помещен в СИЗО. В процессе передачи взятки от бизнесмена Лушникова участвовали еще два посредника. Бывший чиновник пока что не высказал своего мнения относительно прозвучавшего обвинения.