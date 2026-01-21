Суд вынес приговор бизнесмену из Кургана, давшему взятку для чиновника

Бизнесмен из Кургана наказал штрафом 1,5 млн за дачу взятки чиновнику.
Бизнесмен из Кургана Сергей Лушников приговорен к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей за незаконную передачу денег для бывшего замглавы Кетовского округа Николая Бабкина. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Курганскому бизнесмену-взяткодателю по делу Бабкина вынесли приговор. Суд наказал его штрафом в размере 1,5 млн рублей», — рассказали источники.
Информация частично подтвердилась данными картотеки районного суда. Согласно ей, Лушникову вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки должностному лицу в крупном размере. Редакция направила запрос в суд о том, какой приговор был вынесен обвиняемому. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен из Кургана Сергей Лушников выступил свидетелем на процессе бывшего замглавы Кетовского округа Николая Бабкина. Он утверждал, что через посредника передал для бывшего чиновника деньги в размере 600 тысяч рублей. За это якобы Бабкин должен был договориться о разрешении на установку торгового павильона в Кургане без конкурса. Когда место досталось другому коммерсанту, бизнесмен написал заявление в полицию.
Бабкин был арестован в марте 2025 года. Накануне задержания он уволился с должности, однако силовики провели обыски в его кабинете в администрации Кетовского округа, а также автомобиле экс-чиновника. По обвинению во взяточничестве Бабкин был помещен в СИЗО. В процессе передачи взятки от бизнесмена Лушникова участвовали еще два посредника. Бывший чиновник пока что не высказал своего мнения относительно прозвучавшего обвинения.