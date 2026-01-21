Ричмонд
Белый дом: у самолета Трампа после взлета зафиксированы неполадки

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Самолет президента США Дональда Трампа после вылета в Давос возвращается обратно на авиабазу Эндрюс после выявления неполадок в работе электрооборудования. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Источник: Reuters

Как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, причиной инцидента стала «незначительная электрическая неисправность» — борт номер один вернется на авиабазу из соображений предосторожности. Там президент США сменит самолет и вылетит в Швейцарию другим бортом.

Как указывается в сообщении пресс-пула Белого дома, после взлета в салоне для журналистов ненадолго погас свет, однако экипаж не дал никаких пояснений по этому поводу.

.

