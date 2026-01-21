Белый дом: у самолета Трампа после взлета зафиксированы неполадки

Как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, причиной инцидента стала «незначительная электрическая неисправность» — борт номер один вернется на авиабазу из соображений предосторожности. Там президент США сменит самолет и вылетит в Швейцарию другим бортом.
Как указывается в сообщении пресс-пула Белого дома, после взлета в салоне для журналистов ненадолго погас свет, однако экипаж не дал никаких пояснений по этому поводу.
.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше