Приставы окончили производство о выселении Долиной

Певица Долина, в свою очередь, потратила около 1,4 миллиона рублей на отдых в ОАЭ в период, когда судебные приставы готовились к ее выселению из квартиры. Она провела две недели в элитном отеле Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби.