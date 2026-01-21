Приставы окончили производство о выселении Долиной

Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в столичных Хамовниках официально завершилось. Об этом в среду, 21 января, сообщил информированный источник.
Дело также больше не значится в базе ФССП.
— Исполнительное производство окончено, — цитирует собеседника РИА Новости.
Покупательница квартиры певицы Полина Лурье уже официально может заезжать в жилье. Ее адвокат Светлана Свириденко получила ключи от представителей звезды. Она отметила, что выселение прошло «тихо и мирно».
Свириденко добавила, что артистку и ее родственников сняли с регистрационного учета квартиры. Судебные приставы провели опись имущества и передали ключи адвокату Лурье.
Певица Долина, в свою очередь, потратила около 1,4 миллиона рублей на отдых в ОАЭ в период, когда судебные приставы готовились к ее выселению из квартиры. Она провела две недели в элитном отеле Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби.
Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что негативное отношение со стороны общественности в адрес певицы обрело такие масштабы, что исполнительнице не удастся обелить свою репутацию до конца жизни.