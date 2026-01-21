«Схватил за шею и угрожал убийством»: ссора супругов едва не закончилась трагедией

В Рождество в Ершове произошел серьёзный семейный конфликт. 51-летняя женщина заявила в полицию на своего мужа. По её словам, во время ссоры супруг схватил её за шею и угрожал убийством. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД.