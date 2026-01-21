«Схватил за шею и угрожал убийством»: ссора супругов едва не закончилась трагедией

В Рождество в Ершове произошел серьёзный семейный конфликт. 51-летняя женщина заявила в полицию на своего мужа. По её словам, во время ссоры супруг схватил её за шею и угрожал убийством. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД.
— Прибывший участковый опросил мужчину. Он, ранее не судимый, подтвердил скандал. Мужчина объяснил, что часто уезжает по работе, из-за чего жена его ревнует. Не выдержав обвинений, он на эмоциях выкрикнул угрозу расправы, — рассказывают журналисты.
Женщина восприняла слова как реальную опасность и вызвала полицию. Заведено уголовное дело по статье об угрозе убийством, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Подозреваемому назначили обязательство о явке. Пока правоохранители ведут расследование, супруги уже заявили о желании примириться.
