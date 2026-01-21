ПВО отразила ночную атаку украинских дронов в Ростовской области

Также ночью с 20 на 21 января БПЛА ударил по жилому дому на границе Адыгеи и Краснодарского края. После попадания начался пожар, который охватил здание и парковку с автомобилями. В результате удара пострадали 11 человек. Среди пострадавших нет тяжелораненных, всех задело осколками стекла.