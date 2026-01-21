Ричмонд
Без юаней и рублей: мошенники обманули жительницу Уссурийска на 40 тысяч под видом обмена валюты

В Приморье полиция предупреждает о новой схеме обмана через обмен валюты.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске мошенники похитили у местной жительницы более 40 000 рублей, предложив ей обменять рубли на китайские юани. Как сообщили в полиции, 40-летняя женщина, находясь за границей, через мессенджер связалась с незнакомцем, который обещал выгодный обмен.

Злоумышленник убедил потерпевшую перевести ему деньги на банковскую карту. Взамен он пообещал пополнить ее баланс в иностранной валюте через специальное платежное приложение. После получения средств мошенник перестал выходить на связь.

Вернувшись в Россию, женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.