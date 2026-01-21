Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 21 января, сообщили в Минобороны РФ.

Так, 45 украинских дронов ликвидировали над Краснодарским краем, еще девять — над территорией Орловской области, семь — над акваторией Черного моря. Кроме того, атаке подверглись Ростовская область и Республика Крым — в каждом из регионов уничтожили по три беспилотника.

Еще по два БПЛА зафиксировали над Астраханской, Брянской и Курской областями, по одному — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря, уточнили в Telegram-канале ведомства.

В эту же ночь в ауле Новая Адыгея после взрыва, вызванного падением дрона, сильно повредились жилой дом и около десяти автомобилей. Ущерб нанесен фасаду здания, разбиты окна в более чем 25 квартирах.

Кроме того, 20 января в Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. Атака произошла, когда он выехал на место для оценки последствий первоначального удара по коммерческому объекту.

