Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Португалии мужчина поджёг статую Криштиану Роналду

На острове Мадейра неизвестный поджёг статую Криштиану Роналду рядом с музеем CR7. Полиция установила личность подозреваемого.

Источник: Аргументы и факты

В Португалии неизвестный мужчина поджёг статую футболиста Криштиану Роналду на острове Мадейра, где расположен музей, посвящённый его карьере.

Инцидент произошёл рядом с музеем CR7 в столице автономного региона — городе Фуншал. По данным полиции, злоумышленник облил бронзовую статую горючей жидкостью и поджёг её, снимая происходящее на видео. Запись была опубликована в социальной сети.

Огонь охватил часть скульптуры, однако пламя вскоре погасло. Информация о серьёзных повреждениях памятника не поступала. Представители музея сообщили, что произошедшее расследуется правоохранительными органами.

В полиции заявили, что личность мужчины установлена. Он ранее уже был известен правоохранительным органам в связи с аналогичными инцидентами. Розыск продолжается.

Роналду, который родился на Мадейре, присутствовал на открытии статуи в 2014 году. Позднее скульптуру переносили в другое место после актов вандализма.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду выиграл судебный спор с итальянским футбольным клубом «Ювентус» по делу о невыплате части заработной платы. Суд Турина обязал клуб выплатить футболисту около 9,7 миллиона евро по соглашению, заключённому в период пандемии.