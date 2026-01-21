В Португалии мужчина поджёг статую Криштиану Роналду

В Португалии неизвестный мужчина поджёг статую футболиста Криштиану Роналду на острове Мадейра, где расположен музей, посвящённый его карьере.
Инцидент произошёл рядом с музеем CR7 в столице автономного региона — городе Фуншал. По данным полиции, злоумышленник облил бронзовую статую горючей жидкостью и поджёг её, снимая происходящее на видео. Запись была опубликована в социальной сети.
Огонь охватил часть скульптуры, однако пламя вскоре погасло. Информация о серьёзных повреждениях памятника не поступала. Представители музея сообщили, что произошедшее расследуется правоохранительными органами.
В полиции заявили, что личность мужчины установлена. Он ранее уже был известен правоохранительным органам в связи с аналогичными инцидентами. Розыск продолжается.
Роналду, который родился на Мадейре, присутствовал на открытии статуи в 2014 году. Позднее скульптуру переносили в другое место после актов вандализма.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду выиграл судебный спор с итальянским футбольным клубом «Ювентус» по делу о невыплате части заработной платы. Суд Турина обязал клуб выплатить футболисту около 9,7 миллиона евро по соглашению, заключённому в период пандемии.