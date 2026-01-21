Ричмонд
Двоих мужчин задержали в Донецке за незаконный оборот оружия и взрывчатки

В Донецке задержаны двое ранее судимых мужчин по подозрению в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Источник: Аргументы и факты

В Донецке задержали двух ранее судимых мужчин по подозрению в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Донецкой народной республике.

У задержанных было изъято два автомата, 3500 патронов, 46 гранатомётных выстрелов, 15 ручных гранат и чешский ручной противотанковый гранатомёт RPG-75.

Установлено, что мужчины планировали использовать это вооружение в незаконной деятельности. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 45-летний житель Татарстана задержан за подготовку убийства сотрудника УФСБ из мести.