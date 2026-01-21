Над Россией ночью сбили 75 беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны России ночью сбили над территорией страны 75 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, 45 БПЛА, перехватили в Краснодарском крае, 9 — в Орловской области, по 3 — в Ростовской области и Крыму, по 2 — в Астраханской, Брянской и Курской областях, 1 — в Воронежской области, проинформировало ведомство.
Еще 7 беспилотных летательных аппаратов были нейтрализованы над акваторией Черного моря и 1 — над Азовским морем, отметили в министерстве.
Атаки отражались в период с 23:00 до 07:00 мск (20−21 января).
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки одного из беспилотников упали в поселке Афипский в районе многоэтажного 177-квартирного дома. Жильцов эвакуировали.
По заявлению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, республика тоже подверглась беспилотной атаке, в результате чего произошел пожар в многоквартирном доме и на автопарковке в поселке Новая Адыгея и пострадали восемь человек, включая ребенка.