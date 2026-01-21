Курьер мошенников задержан в Хабаровске за кражу 4,3 млн у вдовы участника СВО

Преступники позвонили хабаровчанке и убедили назвать код из сообщения под предлогом получения медали ее погибшего и перевода денежной выплаты. Затем другие мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов сообщили, что якобы от лица женщины планируются переводы в недружественные страны. Хабаровчанке предложили «задекларировать деньги» и передать «курьеру», который назовет кодовое слово. Находясь под влиянием преступников, горожанка выполнила их требования, а после обратилась в полицию.