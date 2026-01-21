Курьер мошенников задержан в Хабаровске за кражу 4,3 млн у вдовы участника СВО

В Хабаровске полицейские задержали 18-летнего курьера мошенников из Ростовской области за кражу 4,3 млн у вдовы участника СВО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступники позвонили хабаровчанке и убедили назвать код из сообщения под предлогом получения медали ее погибшего и перевода денежной выплаты. Затем другие мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов сообщили, что якобы от лица женщины планируются переводы в недружественные страны. Хабаровчанке предложили «задекларировать деньги» и передать «курьеру», который назовет кодовое слово. Находясь под влиянием преступников, горожанка выполнила их требования, а после обратилась в полицию.
Полицейские задержали студента из Ростовской области в аэропорту, когда он собирался улетать в Москву.
— По имеющейся информации, задержанный был межрегиональным курьером телефонных мошенников, выполняя разовые задания в разных городах России. Он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Принимаются меры по задержанию соучастников, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, жительницу Комсомольска-на-Амуре дважды обманули одни и те же мошенники.