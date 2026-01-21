За ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских дронов над Россией

В период с 23:00 20 января до 07:00 21 января дежурные средства противовоздушной обороны сбили 75 украинских БПЛА. Наибольшее число беспилотников перехватили над Краснодарским краем (45).
По данным военного ведомства, девять дронов уничтожили над Орловской областью, по три — над Ростовской областью и Крымом. Ещё по два беспилотника сбили над Астраханской, Брянской и Курской областями, один — над Воронежской областью, семь — над акваторией Чёрного моря и один — над Азовским морем.
Ранее Life.ru писал, что в Адыгее вражеский районе дрон ударил по многоквартирному дому, в результате чего пострадали 11 человек, включая двух детей. По словам главы республики Мурата Кумпилова, сгорели 15 автомобилей, повреждены ещё 25, утром началась оценка ущерба. Введён режим чрезвычайной ситуации районного уровня.
