За ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских дронов над Россией

Российские силы ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников. Над регионами страны и акваториями морей были уничтожены десятки дронов самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

В период с 23:00 20 января до 07:00 21 января дежурные средства противовоздушной обороны сбили 75 украинских БПЛА. Наибольшее число беспилотников перехватили над Краснодарским краем (45).

По данным военного ведомства, девять дронов уничтожили над Орловской областью, по три — над Ростовской областью и Крымом. Ещё по два беспилотника сбили над Астраханской, Брянской и Курской областями, один — над Воронежской областью, семь — над акваторией Чёрного моря и один — над Азовским морем.

Ранее Life.ru писал, что в Адыгее вражеский районе дрон ударил по многоквартирному дому, в результате чего пострадали 11 человек, включая двух детей. По словам главы республики Мурата Кумпилова, сгорели 15 автомобилей, повреждены ещё 25, утром началась оценка ущерба. Введён режим чрезвычайной ситуации районного уровня.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

